Buma: Wel tegen levenseindewet, geen breekpunt

CDA-leider Buma blijft bij zijn standpunt dat de christelijke partijen van een eventuele levenseindewet bij formatieonderhandelingen geen breekpunt moeten maken.

„Ik wil dit debat, met de seculiere partijen, op de inhoud voeren. Vooraf blokkades opwerpen vind ik niet verstandig. We moeten voorkomen dat er een proces ontstaat, zoals ook in het verleden wel is gebeurd, dat andere partijen zeggen: gaan jullie dan maar mokkend in een hoekje zitten, dan gaan wij gewoon zonder jullie door”, zei Buma donderdagavond in Ede, op het ND-debat tussen de drie christelijke lijsttrekkers.

Segers (ChristenUnie) legde nog eens uit waarom dit thema voor zijn partij wel een breekpunt is en waarom hij er ook niet mee akkoord kan gaan als een coalitie waarvan de ChristenUnie deel uitmaakt de kwestie aan de Kamer zou overlaten. „In dat geval ben je als kabinet toch verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Je zult bijvoorbeeld een opleiding voor stervensbegeleider moeten gaan opzetten. Daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn.”

Een ander thema in het debat was de houding die politieke partijen moeten aannemen tegenover de islam. Alle drie de lijsttrekkers waren het eens met de stelling „Een islamitische school mag er net zo goed zijn als een christelijke”. Van der Staaij (SGP) maakte daarbij wel kanttekeningen. „Het mogen geen bastions van achterstand worden. We moeten ervoor oppassen dat vanuit deze scholen onze vrijheid juist wordt aangevochten. Misschien hadden we beter naar Duitsland moeten kijken, waar richtingen zich eerst wat meer moeten bewijzen. In Nederland is dat misschien toch wel wat al te snel gegaan.”