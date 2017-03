Buma steunt zeker geen progressief kabinet

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma wil geen progressief kabinet. Hij gaat zo’n constructie niet steunen, zegt hij zaterdag in het AD. „Ik ga geen linkse agenda uitvoeren.”

„Het CDA gáát geen progressief kabinet mogelijk maken. No way, dan kennen ze mij nog niet”, zegt hij in de krant.

Hij wil een kabinet van het midden. „We zijn een middenpartij, dus wij streven altijd naar een middencoalitie.” De kans is „aanzienlijk” dat daarin linkse en rechtse partijen zitting hebben. De kans dat daar ook de VVD bijzit is „zeer aanwezig”, aldus Buma.

Linkse partijen (PvdA, GroenLinks en SP) hopen een progressief kabinet te vormen na de verkiezingen van 15 maart. Om dat te bereiken hebben ze wel de steun van D66 en het CDA nodig. Het CDA steeg deze week in de peilingen.

Ondanks deze wens haalde PvdA-leider Lodewijk Asscher deze week nog flink uit naar het CDA. Hij ergert zich eraan dat die partij zegt dat het land in een morele crisis verkeert, maar de afgelopen vier jaren wel langs de kant bleef staan en het kabinet op cruciale momenten niet hielp de crisis te bestrijden.

„Ik denk dat Asscher zelf vooral even moet nadenken wat zijn positie ten opzichte van mij is”, zegt de CDA-leider daarover in de krant.

Buma vindt verder dat een volgend kabinet een meerderheid moet hebben in de Eerste Kamer. Het huidige kabinet van VVD en PvdA heeft dat niet. Het kabinet-Rutte II is daarom bij grote hervormingen afhankelijk geweest van oppositiepartijen.