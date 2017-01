Buma: Rutte faalde als premier

CDA-lijsttrekker Buma vindt VVD-voorman Rutte heeft gefaald als premier en de morele crisis waarin ons land verkeert, ontkent.

„De morele crisis is de afgelopen vier jaar dieper geworden. En wie dat laat gebeuren heeft gefaald in zijn belangrijkste taak als premier.” Dat zei Buma zaterdag in Barneveld tijdens zijn speech op het CDA-verkiezingscongres.

Volgens Buma is het liberale idee dat iedereen er beter van wordt als iedereen maar het beste voor zichzelf kiest: „Het is niet waar. Integendeel, vrijheid zonder verantwoordelijkheid leidt tot egoïsme, polarisatie en het recht van de sterkste.” Volgens Buma is er een morele revolutie nodig. Het heilige huisje van het individualisme zal volgens de CDA’er om moeten vallen.

Volgens Buma geven we in dit land „ongelofelijk veel ruimte aan die 10 procent die lak hebben aan anderen en de regels aan zijn laars wil lappen. Maar laten we liever luisteren naar die 90 procent die genoeg heeft van het gescheld en het geweld.”