Buma: centrumlinks komt er niet

CDA-lijsttrekker Sybrand Buma ziet geen centrumlinks kabinet tot stand komen. Zo’n kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, zei hij zondag in het lijsttrekkersdebat van RTL Nieuws. Daaraan namen ook Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) deel. Klaver en Asscher zijn wel voorstander van een centrumlinks kabinet, bestaande uit genoemde vijf partijen. Zij sluiten echter samenwerking met de VVD niet uit. Emile Roemer van de SP doet dat wel.

In het debat brachten de vijf lijsttrekkers hun bekende standpunten naar voren. Nieuwe inzichten leverde dat niet echt op. SP, PvdA en GroenLinks willen het eigen risico in de zorg afschaffen. D66 en CDA denken dat dat onbetaalbaar is. Buma wil het eigen risico wel verlagen. Hij vindt het ongeloofwaardig dat Asscher „na vier jaar regeren” nu opeens van het eigen risico af wil.

Buma liet zich er door Pechtold niet toe verleiden te zeggen dat het regelen van stervenshulp bij mensen die hun leven voltooid achten een vrije kwestie moet worden. Kamerleden zouden dan de vrijheid krijgen bij de stemming over een wetsvoorstel hierover hun eigen geweten te volgen, zonder gebonden te zijn aan fractiediscipline. Maar Buma wilde dat niet toezeggen. „Daar ga ik niet over.” Hij kreeg steun van Asscher, die stervenshulp geen onderwerp noemde voor „het grote coalitiespel”.

Opvallend in het debat was dat Asscher steeds op zoek ging naar overeenkomsten en probeerde meningsverschillen te overbruggen. Hij zei bijvoorbeeld dat Nederland geen extra inspanning moet leveren bij de opvang van asielzoekers, omdat het al genoeg doet. D66 en GroenLinks reageerden wel positief op de stelling dat Nederland meer vluchtelingen moet opvangen. Alle partijleiders zien de islam niet als een bedreiging.

Verder werd Klaver tot drie keer toe tot een een-op-eendebat uitgenodigd door andere lijsttrekkers. Hij maakte daarin geen grote fouten. Op links gaat GroenLinks in de peilingen aan de leiding.

Buma haalde aan het slot van het debat fel uit naar VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte. Die weigerde, net als PVV-leider Geert Wilders, aan het debat mee te doen omdat RTL Nieuws tegen eerdere afspraken in meer dan vier partijen uitnodigde. „Als je premier wil worden ga je het debat aan”, zei Buma.