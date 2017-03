Buma (CDA): Leer kinderen het Wilhelmus, en zing het staand

Op scholen moet verplicht les worden gegeven over de holocaust, er moet respect worden bijgebracht voor het koningshuis en kinderen moeten het Wilhelmus uit het hoofd leren en gaan staan bij het zingen ervan. Dat zijn een aantal waarden die CDA-leider Buma Nederlanders mee wil geven, zo blijkt uit een interview zaterdag met de Telegraaf.

„De tradities die we hebben moeten we meer expliciet maken”, zegt Buma. „Een aantal dingen dat inderdaad vanzelfsprekend wás, blijkt dat niet meer te zijn.”

Het plan van Buma werd zaterdag weggehoond door D66, PvdA en SP. SP-leider Emile Roemer reageerde in het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen dat wie voorstelt om in de klas staand het Wilhelmus te zingen „echt niet weet hoe de wereld werkt.” Hij stelde voor dat meesters en juffen ’we are the world’ met kinderen gaan zingen.