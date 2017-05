„Buma blokkeert klimaatbeleid niet”

CDA-leider Sybrand Buma is aan de formatietafel geen sta-in-de-weg waar het voorstellen voor klimaatmaatregelen betreft. Dat hebben de onderhandelaars donderdag aangegeven voorafgaand aan hun overleg.

Het AD berichtte donderdag dat vooral Buma dwars ligt op het gebied van het klimaat. Zelfs de VVD zou toeschietelijker zijn richting GroenLinks. CDA-prominent Herman Wijffels haalde in dezelfde krant uit naar Buma en vergeleek hem met Donald Trump wat klimaatkennis betreft. „Buma’s idee, dat hij ventileert aan de onderhandelingstafel, dat de markt dit kan oplossen, getuigt van een volstrekt onbegrip van wat er aan de hand is”, aldus Wijffels.

Buma zelf wilde niet op de berichtgeving ingaan. De uitspraken van Wijffels zijn „voor zijn rekening”, aldus de CDA-voorman. „Ik ga zijn uitspraken niet becommentariëren. Voor mij geldt dat het resultaat van onderhandelingen het belangrijkste is.”

Ook de andere partijleiders namen afstand van de de beschuldiging in het AD. „Daar herken ik me niet in”, zei D66-leider Alexander Pechtold. „Voor iedereen zitten er moeilijke onderwerpen in”, vervolgde hij. „Iedereen doet zijn best om er wat van te maken, maar dat het moeilijk is, ja natuurlijk.”

Volgens Halbe Zijlstra, in de gesprekken de secondant van VVD-leider Mark Rutte, moet de meeste berichtgeving over de gesprekken met een flinke korrel zout worden genomen. „Ik heb veel verhalen in kranten gezien en daar klopt erg weinig van.”

GroenLinks-voorman Jesse Klaver toonde zich hoopvol. „Ik heb vertrouwen in dit proces en al mijn collega’s daar aan tafel. We hebben nog steeds vertrouwen dat we mooie dingen voor het klimaat kunnen doen.”