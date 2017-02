Brussel waarschuwt voor groei hypotheekschuld

De hypotheekschulden van Nederlandse huishoudens groeien door de gestegen huizenprijzen. Mede daardoor is de Nederlandse economie uit evenwicht, schrijft de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse analyse van de sterke en zwakke punten van de Europese economieën.

Net als in eerdere jaren dringt Brussel aan op aanpak van de hypotheekrenteaftrek en hervorming van het pensioenstelsel. Als daar meer werk van wordt gemaakt, zou de economie meer in balans kunnen komen.

Ook over de arbeidsmarkt is Brussel bezorgd. Hoewel de werkloosheid afneemt, zijn er nog altijd signalen dat de nieuwe banen voor een groot deel bestaan uit tijdelijke contracten. En de verbetering van toegang van zzp’ers tot de sociale zekerheid is nog onvoldoende van de grond gekomen.

Nederland moet medio april een antwoord hebben geformuleerd op de zorgpunten.