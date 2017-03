Brussel opent „klokkenluidersloket”

Werknemers en andere personen die weten van geheime prijsafspraken tussen bedrijven of andere verboden praktijken, kunnen voortaan anoniem aan de bel trekken in Brussel. De Europese Commissie lanceerde donderdag een elektronisch ‘klokkenluidersloket’ met een versleuteld communicatiesysteem tussen de boodschapper en de commissie.

„Informatie van binnenuit is een machtig instrument om overtredingen van de EU-regels bloot te leggen”, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) in Brussel. „Kartelvorming, bewust producten uit de markt houden of rivalen uitsluiten, zijn schadelijk voor de economie en onvoordelig voor de consument. Mensen die kennis hebben van zorgelijke praktijken kunnen zo helpen de zaken recht te trekken.”

De meeste kartels worden ontdekt doordat bedrijven die er zelf aan meedoen dit rapporteren bij de commissie, in ruil voor strafvermindering.