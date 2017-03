Brief Spekman: eensgezind bouwen aan toekomst

In een brief aan de PvdA-leden heeft Hans Spekman kort zijn besluit toegelicht om in oktober te vertrekken als partijvoorzitter. Aanleiding is de historische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Spekman wil nu eerst ‘met elkaar de klap verwerken en eensgezind bouwen aan de toekomst’.

„De uitslag is pijnlijk, de klap komt bij ons allen hard aan”, aldus Spekman. Als lid van het partijbestuur wil hij de komende maanden leiding geven aan een dialoog met leden en kiezers over de toekomst. „Met ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing en verandering. Maar ook door juist nu op een verantwoordelijke wijze te doen wat nodig is.”

De vertrekkend partijvoorzitter wil in de resterende blessuretijd experts vragen de PvdA een spiegel voor te houden over de maatschappelijke en politieke positie. Hij benadrukt in zijn brief aan de achterban de gevolgen van de verkiezingsnederlaag voor PvdA-medewerkers en organisatie. Zo zal het verlies van 29 Kamerzetels ook consequenties hebben voor fractiemedewerkers, mensen die werken op het partijbureau en ander ondersteunend personeel.

„De kandidaatstelling voor het partijvoorzitterschap opent voor de zomer, we organiseren een verkiezing in september om een nieuwe voorzitter te bekrachtigen op het congres begin oktober”, zei Spekman.

Zaterdag al bespreekt de achterban de ontstane situatie op een PvdA-partijbijeenkomst in Utrecht. PvdA-ministers lieten vrijdag weten dat een bijltjesdag na de verpletterende verkiezingsnederlaag volgens hen niets oplost. Meerdere sociaaldemocratische bewindslieden benadrukten dat het belangrijk is de eenheid te bewaren.