Blok: Palestijnen mogen conferentie organiseren in Rotterdam

Het kabinet is niet van plan om een conferentie op 15 april in Rotterdam van de organisatie Palestinian Return Centre te verbieden. Minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft dat vrijdag geschreven aan de Kamer in antwoord op Kamervragen van onder meer de ChristenUnie.

Hij noemt het „aannemelijk” dat er relaties bestaan tussen de organisatoren van de conferentie „en de door Hamas beheerde Gazastrook.” Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat de bijeenkomst door genoemde terreurorganisatie wordt georganiseerd, „waardoor er ook geen reden is om de organisatie van de conferentie te weren.”

Gegeven de grondwettelijke vrijheid van vereniging en van vergadering heeft volgens Blok „iedereen het recht om in het openbaar bijeen te komen, mits geen wetten of regels worden overtreden.” Mocht Hamas in ons land strafbare uitingen doen, „dan wordt hier tegen opgetreden.”