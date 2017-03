Bewindsman wil camera’s in slachthuizen

Om misstanden in slachthuizen zo veel mogelijk te voorkomen, moeten daar camera’s komen. De beelden kunnen worden bekeken door de toezichthouder voor de sector, de NVWA.

Dat zei verantwoordelijk staatssecretaris Martijn van Dam dinsdag in de Tweede Kamer. Hij sluit niet uit dat hij het ophangen van camera’s juridisch gaat afdwingen. Hij hoopt echter dat de bedrijven het vrijwillig doen, en wijst daarbij op de huidige maatschappelijke druk.

Hij gaat snel met de sector overleggen. „Ik kan het juridisch regelen, maar het is voor iedereen makkelijker als het vrijwillig gebeurt”, aldus de PvdA-bewindsman.

Van Dam reageerde op kritische vragen van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zij verwees naar de gruwelijke misstanden in een slachthuis in het Vlaamse Tielt, die onlangs via beelden van een verborgen camera naar buiten kwamen.