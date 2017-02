Betere kinderopvang en peuterspeelzalen

Baby’s en peuters krijgen het vanaf volgend jaar beter bij de kinderopvang en bij de peuterspeelzalen. De kwaliteit gaat omhoog, aldus verantwoordelijk minister Lodewijk Asscher dinsdag nadat de Tweede Kamer had ingestemd met zijn plannen.

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2018 voor kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde, strengere kwaliteitseisen gaan gelden. Daarmee maakt het voor peuters niet meer uit waar ze naartoe gaan. Verder krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals nu al geldt voor de kinderopvang. Er komt één systeem.

„Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn”, aldus de minister van Sociale Zaken. „Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de basisschool.”

Met gemeenten is eerder al afgesproken dat ook peuters van niet-werkende ouders naar de opvang moeten kunnen. Zo krijgen alle peuters evenveel kans op een zo goed mogelijke start van hun leven, aldus Asscher.

Door de extra kwaliteitseisen moet er meer aandacht komen voor de ontwikkeling van kinderen. Alle medewerkers in kinderopvang en peuterspeelzalen moeten goed Nederlands spreken. Er komen minimale taaleisen. Voor medewerkers in de kinderopvang is er begeleiding door een coach voorzien.

Leidsters krijgen ook meer tijd en aandacht per baby, omdat zij straks voor minder baby’s hoeven te zorgen dan nu.

Op dit moment maken zo’n 680.000 kinderen gebruik van opvang.