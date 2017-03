Belgische bonden akkoord met sociaal plan ING

De vakbonden in België hebben woensdag officieel hun goedkeuring gegeven aan het sociaal plan bij ING, meldt zakenkrant De Tijd. De kern daarvan bestaat uit extra ontslagvergoedingen, vertrekregelingen voor 55-plussers en flexibeler werktijden voor het personeel dat mag blijven. De ING-filialen gaan namelijk hun openingstijden verruimen.

De bank kondigde in oktober een grote reorganisatie aan, waarbij in eerste sprake was van 1700 gedwongen ontslagen in de periode tot 2021. Dat werd later teruggebracht naar ongeveer 900. De directie hoopt dat het er niet meer dan circa 400 worden. Ontslagen medewerkers krijgen hulp aangeboden om een nieuwe baan te vinden.

Donderdag buigt de ondernemingsraad zich over het aangepaste sociaal plan. De bankdirectie moet ook nog groen licht geven.