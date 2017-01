België wil hulp Nederland bij reiscontroles

België wil dat alle mensen die het land binnenreizen geregistreerd staan, ook als ze per bus, trein of boot arriveren. Brussel is met Nederland en andere buurlanden in gesprek hierover, laat een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag weten.

De Belgische regering ziet een systeem voor zich waarin niemand meer een internationaal trein-, bus- of bootticket kan kopen zonder zich eerst te identificeren, iets wat met vliegtickets al het geval is. „Op zich begrijpen we het, en we staan er niet per se negatief tegenover. Maar het is belangrijk om dit als buurlanden goed af te stemmen”, aldus de woordvoerder.

Of België alleen wil dat Nederland mensen registreert die hier een ticket naar België kopen, of dat Nederland eenzelfde systeem invoert kon de woordvoerder niet zeggen. Ook kon hij niet aangeven wat de eventuele bezwaren van Nederland zijn. „Dan ga ik in op de inhoud van de gesprekken. Je maakt reizen moeilijker, dat kan een nadeel zijn. Maar als je vrij reizen wilt behouden heb je wellicht dit soort dingen nodig.”

Het Duitse dagblad Süddeutsche Zeitung berichtte eerder dinsdag over het Belgische voornemen. Volgens de krant zijn er vanuit de EU geen inhoudelijke bezwaren en wordt er al gesproken over de praktische uitwerking van de extra controles. De Belgen zouden de nieuwe regels volgend jaar willen invoeren.

België besloot vorige maand de opslag van reisgegevens uit te breiden. Bedrijven die mensen per bus, boot of trein vervoeren moeten deze gegevens ook gaan bewaren. Bedrijven die dit niet doen riskeren een boete van 50.000 euro. Ook deze maatregel sluit Nederland niet bij voorbaat uit, zei de woordvoerder.