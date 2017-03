België pakt foute transportbedrijven aan

In België zijn zondag 31 buitenlandse vrachtwagens in beslag genomen bij een grootschalige actie tegen sociale dumping. Bij de controles op bedrijventerreinen in West-Vlaanderen werd bekeken of transportbedrijven hun chauffeurs via brievenbusfirma’s in het buitenland tewerkstellen.

Daarmee proberen ze de betaling van sociale premies in België te omzeilen. Deze frauduleuze praktijk betekent oneerlijke concurrentie voor de ondernemingen die zich wel aan de regels houden, aldus de arbeidsinspectie.

Er zijn documenten in beslag genomen en bij een leidinggevende van een transportbedrijf is huiszoeking verricht. De arbeidsinspectie heeft 24 chauffeurs uitgebreid verhoord en heeft een diepgaand onderzoek ingesteld.