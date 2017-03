Belbedrijven moeten abonneegegevens afstaan

Nederlandse telecombedrijven moeten gegevens van hun abonnees beschikbaar stellen aan samenstellers van telefoongidsen in andere EU-landen. Dat geldt alleen voor abonnees die in eigen land toestemming hebben gegeven voor publicatie. In die gevallen moet het belbedrijf de gegevens desgevraagd aan een onderneming in een andere lidstaat afgeven.

Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie woensdag. De rechters wijzen erop dat de bescherming van persoonsgegevens in de hele EU op dezelfde manier wordt gewaarborgd.

Tele2, Ziggo en Vodafone hadden geweigerd Nederlandse abonneegegevens af te geven aan het Belgische bedrijf European Directory Assistance (EDA), dat telefooninlichtingendiensten aanbiedt in België. De zaak kwam bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dat het EU-hof vroeg om uitleg over de Europese richtlijn hierover. Die heeft als doel dat in de hele Europese Unie diensten van hoge kwaliteit vrij beschikbaar zijn, aldus het hof.