Asscher: zonde dat Oranjes niet stemmen

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt het jammer dat koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix niet gaan stemmen. Ook D66-leider Alexander Pechtold, die zaterdag samen met Asscher bij het Radio 1-programma Kamerbreed zat, snapt niet goed waarom de intenties van de Oranjes zo naar buiten zijn gebracht.

Op de website van de Rijksvoorlichtingsdienst is te lezen dat het koningspaar en prinses Beatrix geen gebruikmaken van hun stemrecht. „Zonde”, zegt Asscher. „Ik kan me niet voorstellen dat ze geen opvattingen hebben. Iedere stem telt even veel. Dat is nou juist het mooie aan een democratie.”

Ook Pechtold krabte zich achter de oren over de kwestie. Hij zei vooral niet te begrijpen waarom dit op deze manier naar buiten wordt gebracht. Hij hoopt op nog een persbericht, met uitleg.

Asscher hoopt dat Willem-Alexander, als hij niet gaat stemmen, de rest van de bevolking oproept dat wel degelijk te doen. „Dat de koning zegt ‘laten wij de enige drie niet-stemmers zijn’.”