Asscher voorspelt verkiezingszege PvdA

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher voorspelt dat zijn partij als grootste uit de bus komt bij de verkiezingen. Hij verwacht dat de sociaaldemocraten 26 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD, de huidige coalitiepartner, met 25 zetels.

Asscher deed zijn voorspelling woensdag tijdens de debatreeks van De Twentsche Courant Tubantia en de Universiteit Twente. Hij erkende dat de 26 zetels wel een verlies betekenen in vergelijking met de 38 zetels bij de vorige verkiezingen.

Ook moet de PvdA-lijsttrekker de komende twee weken tot aan de verkiezingen op 15 maart nog een forse inhaalrace beginnen, want in de peilingen komt de PvdA niet hoger dan dertien of veertien zetels.

Volgens Asscher doet zijn partij het zo slecht in de peilingen omdat veel mensen nog steeds boos zijn dat de PvdA vijf jaar geleden met de VVD is gaan regeren.