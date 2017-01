Asscher: Politiek geen doel op zich

Politiek is geen doel op zich, maar een middel om idealen te verwezenlijken, zei PvdA-lijsttrekker Asscher zondag op het verkiezingscongres van zijn partij in Maarssen.

„Politiek gaat over wat goed is en wat kwaad”, vervolgde hij. Overal in Europa „rammelen politici aan de poorten met een giftige cocktail van angst, haat en verdeeldheid”, verwees Asscher naar onder anderen PVV’er Wilders. Hij betoogde dat de PvdA een „sociaal en fatsoenlijk alternatief” moet bieden voor een coalitie van PVV en VVD.

Asscher noemde de vraag in wat voor land wij willen leven hét ideologische strijdpunt in deze verkiezingscampagne. Hij bekende meteen kleur. „We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen en niet toestaan dat wederzijds wantrouwen en onverdraagzaamheid winnen.” Zijn ideale Nederland „wordt gedragen door al die mensen die zich onvermoeibaar inzetten voor anderen.”

Op het SP-congres zaterdag in Tilburg werd het verkiezingsprogramma vrijwel ongewijzigd vastgesteld. Voorstellen om zich als SP te scharen achter de aangekondigde stervenswet die hulp bij zelfdoding aan levensmoede ouderen mogelijk moet maken, haalden het niet. Wel wil de SP de lopende gedachtewisseling over stervenshulp voortzetten. Voorstellen voor de afschaffing van het bijzonder confessioneel onderwijs werden evenmin overgenomen.