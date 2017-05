Asscher: geen Turks referendum over doodstraf

Als de Turkse regering een referendum gaat houden over herinvoering van de doodstraf, dan zou daarover in Nederland niet mogen worden gestemd. Dat vindt demissionair vicepremier Lodewijk Asscher.

„Wat mij betreft gaan we doodstrafreferendum in NL ook NIET toestaan”, twitterde hij vrijdag. De Duitse regering zou een dergelijke volksraadpleging ook niet toestaan, verklaarde een regeringswoordvoerder in Berlijn eerder op de dag.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft al vaker gezegd de doodstraf weer te willen invoeren als de bevolking dat wil. De Turken zouden zich daarover tijdens een referendum dan mogen uitspreken. Er is hierover nog geen besluit genomen door Ankara.

Een Turks referendum over een grondwetswijziging leidde onlangs tot een grote diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. Een Turkse minister die hier campagne wilde voeren, werd het land uitgezet.