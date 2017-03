Asscher dacht na nederlaag aan opstappen

Na de zware verkiezingsnederlaag van zijn partij dacht PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher aan opstappen. Dat zegt hij zaterdag in De Telegraaf, in zijn eerste grote interview na de verkiezingen.

„Het is natuurlijk door mijn hoofd geschoten. Als je 29 zetels verliest, dan gaat dat door je hoofd.” De Amsterdammer verwierp de gedachte echter al snel. „Toen ik hier aan begon stonden we er ook al slecht voor. Toen heb ik me van tevoren ingeprent dat ik zeker niet moet opstappen als ik nog het gevoel heb dat ik nog een bijdrage kan leveren.”

Hij kijkt dan ook niet met spijt terug op zijn kandidaatstelling voor het leiderschap bij de sociaaldemocraten. „Ik wilde me inzetten en was bang dat het niet goed ging. Je kunt nu heel lang staren naar het verleden, maar we zullen het nooit weten.”

Achteraf erkent hij de negatieve gevolgen van zijn soms harde strijd met Diederik Samsom om het PvdA-leiderschap: „Je kunt in ieder geval vaststellen dat we er niets aan hebben gehad, in positieve zin.”