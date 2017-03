Arib herkozen tot voorzitter Tweede Kamer

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft woensdag Khadija Arib tot voorzitter herkozen. Het wordt de tweede termijn voor de PvdA-politica. Ze was de enige kandidaat voor de functie in de nieuw gekozen Kamer.

„Voor het eerst deze eeuw slechts één kandidaat. Dat is veelzeggend”, aldus VVD-Kamerlid Mark Harbers. „Kennelijk durven wij geen van allen aan haar uit te dagen”, zei Linda Voortman (GroenLinks).

Arib kreeg 111 van de in totaal 141 aanwezige afgevaardigden achter zich. PVV-leider Geert Wilders was een van de eersten om haar te feliciteren. Toen Arib begin vorig jaar voor het eerst was gekozen, weigerde hij nog haar hand te schudden.

In totaal brachten 141 leden hun stem uit, waarvan 122 geldig. Naast de 111 voor Arib kreeg Bosma 9 stemmen, Van Veldhoven 1 en Bisschop 1 — Laurens Kok (@lwmkok) 29 maart 2017

Gezien de historische verkiezingsnederlaag van de PvdA leek een nieuwe termijn voor Arib aanvankelijk onwaarschijnlijk. Maar ze heeft sinds haar aantreden begin vorig jaar veel lof geoogst. Meerdere grote partijen lieten al vrij snel na de verkiezingen blijken geen eigen kandidaat naar voren te schuiven.

PVV’er Martin Bosma, die vorig jaar nog meedong om het voorzitterschap, zag deze keer af van een sollicitatie omdat hij bij voorbaat zou zijn uitgesloten. Hij kreeg desondanks nog negen stemmen. Partijgenote Fleur Agema klaagde over een beroepsverbod voor PVV’ers, maar afgevaardigden van andere partijen stelden dat Bosma zich gewoon kandidaat had moeten stellen. „Huilie, huilie”, laakte Mona Keijzer (CDA) het gedrag.

Tijdens het debat voor de stemming kwam het ook nog tot een felle confrontatie tussen Tunahan Kuzu van DENK en Arib. Hij bewijfelde Aribs onafhankelijkheid als voorzitter in haar optreden tegen zijn fractie.

