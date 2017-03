Arib enige kandidaat-Kamervoorzitter

Een tweede termijn als voorzitter van de Tweede Kamer kan Khadija Arib niet meer ontgaan. De sollicitatietermijn sloot dinsdag om 10.00 uur en Arib meldde zich als enige voor de functie, laat een woordvoerder weten.

Arib schrijft in haar brief onder meer dat ze het sinds haar aantreden begin vorig jaar als „een grote eer” heeft ervaren om de Tweede Kamer officieel te vertegenwoordigen bij bezoeken en ontvangsten. Ze benadrukt dat ze zich er hard voor heeft gemaakt dat de Kamer altijd juist en volledig wordt geïnformeerd, en dat de regering in haar ogen te terughoudend was met het leveren van informatie aan het parlement.

Gezien de historische verkiezingsnederlaag van de PvdA leek een tweede termijn van Arib onwaarschijnlijk. Het is vaak de grootste fractie die de job claimt. Maar Arib heeft sinds haar aantreden veel lof geoogst. Diverse partijen lieten sinds de verkiezingen doorschemeren geen eigen kandidaat naar voren te schuiven.