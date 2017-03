Antwerps hof verhoogt straf Nederlandse pedo

De Nederlander Mattheus S. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar celstraf voor de verkrachting van een twaalfjarig meisje in het Belgische dorp Rumst. De rechtbank in Antwerpen had de pedoseksueel eerder acht jaar opgelegd.

Het hof voerde als argument voor de hogere straf onder meer aan dat S. na een eerdere veroordeling in Nederland voor het bezit van kinderporno geen schuldbesef toonde. Ook wilde hij niet in therapie gaan.

De politie trof het slachtoffer vorig jaar mei aan met de destijds 49-jarige S. Zij was als vermist was opgegeven. De man had zich op Facebook voorgedaan als een twintiger en een afspraak met haar gemaakt. Hij had seks met het meisje, wat vanwege haar leeftijd neerkomt op verkrachting.