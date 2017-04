Amsterdam officieel kandidaat voor EU-bureau

De regio Amsterdam is officieel voorgedragen als kandidaat voor de vestiging van het Europese geneesmiddelenbureau. Dat is nu nog in Londen gevestigd, maar zal daar weggaan omdat Groot-Brittannië de Europese Unie wil verlaten.

Het kabinet heeft donderdag een brief naar Brussel gestuurd waarin de hoofdstad wordt voorgedragen. „Nederland biedt alle faciliteiten die nodig zijn om een snelle en efficiënte verhuizing mogelijk te maken”, aldus staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.

Meer EU-landen hebben aangegeven het European Medicines Agency (EMA) te willen huisvesten. Bij de instelling werken ongeveer negenhonderd mensen. Het heeft een begroting van ongeveer 300 miljoen euro.

„Door sterke fysieke en digitale verbindingen is Amsterdam de ideale locatie voor de EMA. Onze regio is al jarenlang een thuisbasis voor medische industrie en wetenschap”, stelt de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren.