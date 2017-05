„Actie nodig voor digitale modernisering EU”

De EU-landen moeten eens knopen doorhakken over de interne digitale markt. Er liggen nog 35 voorstellen voor het updaten van bestaande wetgeving uit Brussel waarover de regeringen maar geen besluit nemen. Nieuwe investeringen in supersnelle 5G-netwerken in de EU blijven bijvoorbeeld daardoor achter. Europeanen staan nu in de wachtstand.

Met die kritiek presenteerde EU-commissaris Andrus Ansip ( Digitale Markt) woensdag in Brussel een rapport over de stand van zaken van de digitale markt. Hij maande de lidstaten en het Europees Parlement tot actie op drie gebieden die volgens hem voorrang hebben.

„We moeten de infrastructuur cyberveilig maken, we moeten een Europese data-economie ontwikkelen en we moeten onlineplatforms stimuleren. Die zaken zijn cruciaal voor de volledige ontwikkeling van de digitale maatschappij. Een snelle aanpak is nodig voor nieuwe banen, ondernemingen en innovatie.”