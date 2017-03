50PLUS: wel veel arme ouderen

Veel ouderen zijn er de afgelopen jaren wel op achteruit gegaan. Hun koopkracht is gedaald.

Dat zei 50PLUS-senator Martin van Rooijen, derde op de kandidatenlijst, dinsdag. Hij reageerde daarmee op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS zitten verreweg de meeste 65-plussers van nu er financieel veel warmer bij dan de senioren twintig jaar geleden.

Ouderen die al tien of twintig jaar zijn gepensioneerd, zijn er de afgelopen vijftien jaar flink in koopkracht op achteruit gegaan, aldus Van Rooijen: „Met name de mensen met een klein aanvullend pensioen. Voor hen gaat het om een daling van 5 tot 12 procent.”

Volgens de 50PLUS-politicus blijkt uit de CBS-cijfers dat werkenden in dezelfde periode er met 32 procent op vooruitgingen, terwijl de gepensioneerden gemiddeld er niet op vooruit zijn gegaan. „Het vermogen van ouderen zonder een eigen woning is de afgelopen twintig jaar ver achtergebleven bij de inflatie en dus in waarde gedaald”, zegt Van Rooijen verder.

Het CBS meldde dat de meeste 65-plussers meer eigen vermogen hebben en maandelijks hogere inkomsten dan toen, omdat ze vaker een eigen huis hebben en een beter pensioen opbouwden. Het aandeel arme ouderen daalde de afgelopen twintig jaar „spectaculair” van 20 procent tot minder dan 4 procent.

Begin 2016 leefden er in Nederland 3,1 miljoen mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Dat zijn er ruim 1 miljoen meer dan begin 1996.