50PLUS hoopt nog op vijfde zetel

50PLUS hoopt nog een vijfde zetel binnen te slepen bij de Tweede Kamerverkiezingen. In de voorlopige prognose van de uitslag heeft de partij vier zetels gehaald, maar volgens fractieleider Henk Krol is ze in een „nek-aan-nek-race” verwikkeld met de Partij voor de Dieren. Die haalde woensdag vijf zetels, maar nog niet alle uitslagen zijn binnen. „Het is ongemeen spannend,” aldus Krol. „Het gaat om tientallen stemmen. Ik hoop op vijf, maar ik reken op vier zetels.”

Krol wilde donderdag na fractieberaad niet zeggen wat hij gaat adviseren voor de kabinetsformatie. 50PLUS is bereid met alle partijen te onderhandelen, op voorwaarde dat de door de partij gewenste verlaging van de AOW-leeftijd „serieus op tafel komt”. Op vragen of dit nog steeds een breekpunt is voor 50PLUS wilde Krol niet ingaan.

Mocht 50PLUS op vijf zetels komen dan zou de partij volgens de laatste prognose van de uitslag een coalitie van VVD, D66 en CDA aan een meerderheid kunnen helpen. Ook GroenLinks en de ChristenUnie worden als mogelijke vierde partner genoemd.