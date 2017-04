200 miljoen extra voor verpleeghuizen

Het demissionaire kabinet van VVD en PvdA wil dit jaar nog eens 200 miljoen euro extra uittrekken om de meest urgente problemen in de verpleeghuizen aan te pakken. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van de NOS dinsdag.

Het geld is net als de 100 miljoen euro die begin dit jaar al werd toegezegd, bedoeld om de grootste problemen aan te pakken en specifiek voor meer handen aan het bed.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financi├źn) spreekt dinsdagavond nog met de vier partijen die onderhandelen over een nieuwe regering. Of de extra investering staat of valt met hun stem is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat alle partijen in de Tweede Kamer aandringen op meer geld voor de verplegingszorg.

Het bedrag zal in de Voorjaarsnota worden ingeboekt. De overheid had vorig jaar een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro.