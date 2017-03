155 miljoen boete voor kartel aircobedrijven

De Europese Commissie beboet zes leveranciers van airconditioning en onderdelen voor motorkoeling in auto’s voor totaal 155 miljoen euro, wegens prijsafspraken. Het gaat om het Duitse Behr, het Franse Valeo en de Japanse ondernemingen Calsonic, Sanden, Denso en Panasonic. De laatste twee krijgen korting op hun boetes omdat ze de kartelpraktijken bij de commissie hebben onthuld.

Dit maakte EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) woensdag in Brussel bekend. De zes leveranciers maakten prijsafspraken binnen de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

„Misschien worden airconditioning en koelcomponenten in auto’s niet meteen als producten ervaren, maar je voelt ze des te meer. In dit geval niet alleen door de temperatuur in de auto, maar ook in de portemonnee.” De onderdelen werden geleverd aan Volkswagen, Daimler (Mercedes), BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Nissan/Renault en Suzuki (SX4).