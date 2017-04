Zweedse kroonprinses Victoria in Ridderzaal met koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander kreeg woensdag, daags voor zijn vijftigste verjaardag en een lange reeks van festiviteiten, de kans om zijn goede vriendin kroonprinses Victoria rond te leiden in de Ridderzaal in Den Haag. Beiden waren daar aanwezig bij de viering van de twintigste verjaardag van de OPCW, de organisatie die toezicht houdt op de vernietiging van chemische wapens in de wereld.

Victoria was niet helemaal gekleed op de lage temperatuur in de Ridderzaal tijdens de zonnige maar verder koude voorjaarsdag. Ze was gevraagd een korte toespraak te houden. Daarin vertelde dat ze het werk van de OPCW al sinds haar studietijd, toen ze stage liep bij Hans Blix die onder meer belast was wapeninspecties in Irak, met belangstelling volgt. Het werk van de OPCW is heel belangrijk benadrukte Victoria, het recente gebruik van gifgas in de burgeroorlog in Syrië onderstreepte dat nog eens.

De koning begeleidde Victoria na afloop van de plechtigheid naar de aansluitende receptie. De kroonprinses wordt dit weekeinde terug verwacht in Den Haag wanneer Willem-Alexander een privéfeest geeft ter gelegenheid van zijn verjaardag. Victoria heeft zelf deze zomer ook een groot feest. Ze wordt dan veertig jaar.