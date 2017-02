Werkbezoek koningspaar aan Duitsland: dag 2

Op de tweede dag van hun vierdaagse werkbezoek aan Duitsland bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima onder meer voormalig concentratiekamp Buchenwald.

Naast Buchenwald stond een bezoek aan de plaatsen Weimar, Erfurt en Jena op het programma.

Donderdag besteedt het koningspaar opnieuw aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Op het terrein van een voormalige munitiefabriek in Leipzig in de deelstaat Saksen wordt stilgestaan bij de 500.000 Nederlanders die door de Duitse bezetter gedwongen werden in de Duitse oorlogsindustrie te werken. Van hen kwamen er 30.000 om het leven.

dag2

Het paar kruist donderdag ook het pad van de gelijktijdig in Thüringen en Saksen aanwezige Nederlandse handelsmissie die zich onder meer richt op chemie en duurzame energie. Koning en koningin eindigen de dag in Lutherstadt Wittenberg, waar in de Slotkerk wordt stilgestaan bij het begin van de reformatie 500 jaar geleden door Maarten Luther.