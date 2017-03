Vriendinnen dicht bij de troon

De Zweedse kroonprinses Victoria en Mette-Marit, vrouw van de Noorse kroonprins, zijn niet alleen ‘buren’ en collega’s, maar ook vriendinnen. Ondanks hun zeer verschillende achtergrond.

Tussen de Scandinavische koningshuizen klikt het al jaren goed. De prinsessen Victoria en Mette-Marit zijn daar een goed voorbeeld van. Naast de officiële collegiale band onderhouden ze er ook één op vriendschappelijk niveau. Opvallend, gezien hun uiteenlopende achtergronden en karakters. Toch zijn er voldoende overeenkomsten die de twee prinsessen verbinden.

Anorexia

Victoria Ingrid Alice Désirée (14 juli 1977) is de oudste dochter van de Zweedse koning Carl Gustaf XVI en koningin Silvia. Als dochter van een koningspaar is de vorstelijke etiquette gesneden koek voor Victoria. Dat wil echter niet zeggen dat de voortdurende belangstelling haar onberoerd laat. In 1997 wordt bekend dat de prinses aan anorexia lijdt. Na een therapie vertrekt ze naar de Verenigde Staten om aan de aandacht van de media te ontsnappen en een studie politicologie en geschiedenis te volgen aan de universiteit Yale.

Ook het liefdesleven van de kroonprinses is een hot item in Zweden. „Ik ben moe van alle speculaties. Het is echt een probleem om een relatie met iemand op te bouwen”, verzucht Victoria in 2002. De Zweedse troonopvolgster laat zich echter niet opjagen. Ze heeft maar liefst zes jaar een relatie met haar personal trainer en landgenoot Daniel Westling voordat de twee zich op 24 februari 2009 verloven. Op 19 juni 2010 trouwt het paar.

Losbandig leven

Voor burgermeisje Mette-Marit Tjessem Høiby (19 augustus 1973) ligt het paleisleven ogenschijnlijk ver buiten haar bereik. Ze is de dochter van Sven Olaf Bjarte Høiby en Marit Tjessem.

Het ligt niet voor de hand dat Mette-Marit een gerespecteerde prinses zal worden, want de Noorse leidt een –zoals ze later zelf bekent– losbandig leven. Ook is ze een alleenstaande moeder.

Mette-Marit leert kroonprins Haakon begin jaren 90 kennen op een festival. Op 1 december 2000 stelt Haakon Mette-Marit voor als zijn verloofde. De Noorse burgers en media reageren niet bepaald enthousiast op de verbintenis. De kritiek richt zich niet zozeer op Mette-Marits burgerlijke afkomst als wel op haar omstreden levensstijl.

In een emotionele persconferentie biedt Mette-Marit het Noorse volk excuses aan voor haar misstappen. Ze wint daarmee de harten van de Noren. Op 25 augustus 2001 trouwt ze met Haakon.

Populariteit

Het verschil in afkomst van de beide prinsessen is dus groot te noemen. Ook lijkt Victoria een wat spontaner en opener karakter te hebben dan haar Noorse collega. Toch is er tussen de twee een warme vriendschap ontstaan sinds Mette-Marit op het koninklijk toneel verscheen. Er zijn dan ook overeenkomsten genoeg.

Over wat het is en hoe het voelt om prinses te zijn, bijvoorbeeld. Victoria en Mette-Marit zijn publiek bezit. Hun handel en wandel liggen onder een vergrootglas. Ze ervaren beiden de zon- en schaduwkanten van hun vorstelijk bestaan.

Over populariteit hebben de twee prinsessen niet te klagen. Victoria staat met stip op nummer één als het populairste lid van het Zweedse vorstenhuis. In Noorwegen heeft de huidige koning Harald nog die uitzonderingspositie, maar Mette-Marit heeft zich ontwikkeld tot een graag geziene persoonlijkheid.

De Zweden waarderen hun kroonprinses onder meer vanwege haar onbesproken gedrag. Ze wordt als sympathiek, plichtsgetrouw en intelligent beoordeeld. Ook respecteren de Zweden haar openheid; in 2002 vertelde Victoria in een toespraak over pesten dat ze dyslectisch is. Volgens de prinses eiste de schooltijd daardoor veel van haar. „Ik dacht altijd dat ik dom was, en langzaam.”

Mette-Marit heeft het af en toe zwaarder te verduren. Samen met kroonprins Haakon wordt de prinses kritisch gevolgd. Het kroonprinselijk paar heeft een eigentijdsere en luxere levensstijl dan Haakons ouders, en dat valt niet bij alle Noren even goed.

Planten en dieren

Beide prinsessen zijn moeder. Victoria en Daniel zijn ouders van Estelle (5) en Oscar (1). Haakon en Mette-Marit kregen samen twee kinderen: Ingrid Alexandra (13) en Sverre Magnus (11). Uit een eerdere relatie van Mette-Marit werd zoon Marius (20) geboren.

Kroonprinses Victoria is peetmoeder van prinses Ingrid Alexandra. Prins Oscar heeft Mette-Marit als peetmoeder. Hoewel de leeftijden van de kinderen niet overeenkomen, ontmoeten de gezinnen elkaar met regelmaat in privésfeer.

Ook trekken de prinsessen af en toe samen op tijdens werkbezoeken. De vriendinnen geven zo veel om planten en dieren dat ze zich hard maken voor de bescherming daarvan. Zo liepen ze samen een mars voor het klimaat. Ook maakten ze vorig jaar samen hun opwachting bij het evenement EAT Stockholm Food Forum, dat voornamelijk om duurzaam eten draait.

Wanneer Victoria en Mette-Marit koningin zullen worden, is niet bekend. Al zal die mijlpaal hun vriendschap in de toekomst ongetwijfeld nog meer verdiepen.

>>rd.nl/konhuis