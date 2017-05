Veel royals naar verjaardagsfeest Harald en Sonja

Koning Filip en koningin Mathilde reizen deze week naar Noorwegen, zo deelde het Belgische hof vorige week mee. Morgen en woensdag nemen zij er deel aan de feestelijkheden rond de tachtigste verjaardag van koning Harald en van koningin Sonja van Noorwegen.

Ze zijn niet de enige royals die komen. Namens Zweden komen koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel, prins Carl Philip en zijn echtgenote prinses Sofia. Dit vermeldt de agenda van het Zweedse koningshuis.

Eerder werd bekend dat het Deense koningshuis in Oslo wordt vertegenwoordigd door koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, prins Joachim en prinses Marie. De Deense koninklijke familie verblijft tijdens het bezoek aan Oslo op het koninklijke schip Dannebrog in de haven van de Noorse hoofdstad.

Wie er namens Nederland komt is nog niet officieel bekendgemaakt. Er zijn goede contacten over en weer en koning Harald was peetvader van de overleden prins Friso.

Koning Harald vierde in februari zijn tachtigste verjaardag al in familiekring, koningin Sonja wordt in juli zo oud. Dat vieren ze morgen gezamenlijk met een galadiner in het Koninklijk Paleis in Oslo en woensdag met een lunch aan boord van het koningsschip Norge. ’s Avonds zijn de koninklijke gasten aanwezig bij het banket in het Operahuis in Oslo, dat wordt aangeboden door de Noorse regering.