Veehouder Blanken praat met koning over boerenproblemen

Dinsdag liepen koning Willem-Alexander en koningin Máxima ineens over het boerenerf van Piet en Marja Blanken in Gouderak. „Heel bijzonder. Je voelt je bevoorrecht, bijna uitverkoren”, reageert Piet Blanken.

De koning sprak met hem en zijn vrouw Marja over de plannen voor de noordkant van de Krimpenerwaard, waarover Blanken uitgesproken ideeën heeft.

Warme ontvangst koningspaar in Krimpen

Het gebied waar hij zijn jongveeopfokbedrijf runt, was tot 2010 in beeld als natuurontwikkelingsgebied. Blanken sorteerde voor op de aankoop van zijn weidegronden en begon gastverblijf De Appelgaard voor 20 mensen. Maar toen riep Bleeker de aankoop van gronden een halt toe. „Dat liep financieel dan ook volledig uit de hand.”

Delict

Inmiddels hebben natuurorganisaties en provincie plannen klaarliggen om in het gebied natuur en landbouw te combineren. De wet kent echter alleen natuur- of landbouwgronden. De tussenvorm ontbreekt. Blanken: „De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt het dan natuurgrond. Als je daar mest op uitrijdt, pleeg je een economisch delict. En de boetes daarop zijn niet mals. En met de komst van de fosfaatrechten komen collega’s echt in de problemen.”

De koning realiseerde zich het probleem terdege, vervolgt de veehouder. „Hij liet duidelijk blijken dat hem interesseerde. Ik hoop dat hij Rutte aan zijn jas trekt en zegt: Je moet daar eens met staatsecretaris Van Dam toch maar eens gaan kijken.”

En de koningin? Blanken lacht. „Die discussieert gewoon mee. Ik heb buitengewone bewondering voor haar dat ze –als relatieve buitenstaander– op dit niveau meedoet aan het gesprek. Ze zijn beiden heel toegankelijk. Het wordt vaak gezegd, maar het is ook echt zo.”

Streekproduct

De koning gaf ook aan dat de Krimpenerwaard veel meer de boer op moet met de streekproducten. „Hij zei: Pak die kans. De markt zit om de hoek; Rotterdam ligt vlakbij. Wij zijn niet zo van poespas; we hebben de mentaliteit van: handen uit de mouwen en hard werken.”

Daarnaast dacht de koning dat we nog veel meer omzet kunnen halen als de recreatie- en horecasector op zondag ook open zou gaan. Maar dat ziet Blanken niet zitten. „ Ik ben kerkelijk; wij en ook anderen die in sommige gevallen niet eens kerkelijk zijn, hechten sterk aan de zondagse rust. We zijn geen machine die altijd maar door kan gaan.”