Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bezoeken Canadese stad Brampton

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben zaterdag in het Canadese Brampton symbolisch de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van een nieuw verpleeghuis voor Holland Christian Homes. Symbolisch omdat de financiering van het tehuis, dat ruimte moet bieden aan 128 ouderen, nog niet rond is. De spaden gingen dan ook in een bak met aarde in plaats van in de grond.

Prinses Margriet was 34 jaar eerder al eens in Brampton, een plaats even buiten Toronto, eveneens om grond te breken voor nieuwbouw. „Ik denk niet dat er nog veel mensen hier zijn die zich dat herinneren”, zei Margriet in een korte toespraak tot de bewoners, verpleegkundigen en vrijwilligers. „Ik kan niet beloven over dertig jaar terug te komen voor een nieuwe ceremonie. Mijn leeftijd is geen geheim aangezien ik tijdens de Tweede Wereldoorlog in Ottawa ben geboren...”, aldus de prinses (74).

In de ook als kerkruimte gebruikte grote zaal van Holland Christian Homes, dat huis biedt aan meer dan duizend Nederlandse emigranten, gingen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven verschillende tafels af om korte persoonlijke gesprekken te hebben. „Het is belangrijk dat ze komt”, zei Margaret Dateman, wier ouders uit Nederland zijn geëmigreerd. In de zaal en in de gezamenlijke ruimten van Faith Manor stonden ook overal foto’s van Margriet en Pieter en andere leden van de koninklijke familie opgesteld.

Honderden bewoners stonden al lang voor de komst van het koninklijk bezoek buiten te wachten. Daar vond ook het ceremonieel hijsen van de vlaggen van Canada en Nederland plaats. De driekleur liet zich niet zo makkelijk naar boven hijsen, maar uiteindelijk lukte het de prinses en haar man toch om de vlag bijna gelijktijdig met het slot van het eerste couplet van het Wilhelmus in top te hebben.