Prinses en puber

Als 13-jarige draagt Amalia niet alleen de titel kroonprinses, maar ook het predicaat puber. Terwijl haar leeftijdsgenoten onbekommerd puberen, kan de prinses zich geen openbare grillen veroorloven. Haar afkomst en toekomst maken het verschil.

Dat Amalia volop in de puberfase zit, is overduidelijk zichtbaar. In dertien jaar tijd is de Prinses van Oranje uitgegroeid tot een vrolijke, zelfverzekerde tiener. Een meisje in een cruciale ontwikkelingsfase dat klaarblijkelijk net zo graag rondsnuffelt in de kledingkast van koningin Máxima als haar vriendinnen dat bij hun moeder doen.

Enkele weken geleden was Amalia met haar ouders en zusjes aanwezig op een bruiloft van vrienden van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De kroonprinses droeg voor het eerst in het openbaar een kledingstuk van haar moeder, een chique mantel met geborduurde bloemen. Kleine meisjes worden groot.

Ongemakkelijk

Of Amalia in Villa Eikenhorst weleens flink met de deuren slaat? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen. Maar dat ook een prinses haar puberale neigingen niet altijd zal kunnen onderdrukken, is vanzelfsprekend én gezond.

Buitenshuis zal ze zich echter moeten inhouden. Koninklijke kinderen trekken nu eenmaal veel bekijks. Amalia’s doen en laten wordt nauwlettend gevolgd en bekritiseerd.

Wat dat betreft heeft Amalia een unieke positie. Ze is prinses én puber, en juist die combinatie kan ongemakkelijk zijn. Wil een doorsneepuber zich het ene moment graag onzichtbaar gedragen en zich een volgend moment tegen alles en iedereen afzetten; Amalia zal in het publieke domein altijd op haar tellen moeten passen. Fouten maken mag dan belangrijk zijn in de puberteit, voor een prinses ligt dat net even anders. Elke misstap die Amalia doet, kan door de media worden opgepikt en uitvergroot, en daardoor zorgen voor de nodige ophef.

Amalia zal daarom met restricties moeten leven. Een selfie delen op Instagram zit er bijvoorbeeld voor haar niet in. Ze kan evenmin haar mening laten horen op Facebook of Twitter.

Diplomatiek

Of puber Amalia moeite heeft met de beperkingen die ze heeft vanwege haar toekomstige rol? Hoogstwaarschijnlijk is het voor de prinses een gegeven. Ze hoeft niet te dromen over toekomstige beroepen, maar is voorbestemd om koningin van Nederland te worden en wordt daar op gepaste wijze en in een verantwoord tempo voor klaargestoomd. Van jongs af aan kreeg de prinses zo’n drie keer per jaar een fotosessie voor de kiezen en sinds 2014 oefent ze in het omgaan met de massale aandacht van het publiek tijdens Koningsdag.

De kroonprinses bewees vorig jaar tijdens Koningsdag dat ze richting de pers diplomatiek uit de hoek kan komen. Op de vraag van een verslaggever wat ze het leukste vond aan Koningsdag in Zwolle antwoordde de prinses gevat: „Daar kan ik nog niet over oordelen, want ik heb nog niet alles gezien.”

Goede band

Publieke optredens zijn overigens geen vanzelfsprekende zaak voor Amalia. Ze wordt zo veel mogelijk afgeschermd van de media. Tot haar achttiende verjaardag zal ze geen zelfstandige officiële verplichtingen op zich nemen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen dat ze een zo normaal mogelijke jeugd heeft.

Amalia mag zich dan heel goed realiseren dat ze troonopvolgster is, ze krijgt van haar ouders ook alle ruimte om puber te zijn en met vrienden en vriendinnen om te gaan. „Als je niet kunt ontdekken wie je bent, kun je geen dienende functie bekleden”, aldus de koning, als ervaringsdeskundige.

Juist omdat Amalia er op termijn aan zal moeten wennen om voortdurend in het middelpunt van de belangstelling te staan, zal ze als puber van het voorrecht mogen genieten om soms onzichtbaar te zijn.

Tijdens de publieke momenten oogt Amalia als een enthousiaste, zelfverzekerde tiener. Iemand ook die een goede band met haar ouders heeft. Daarmee is een onbezorgde puberteit niet gegarandeerd. Koning Willem-Alexander weet er alles van. Als 16-jarige was hij een rebelse puber die in de clinch lag met z’n ouders en geen vrede had met het keurslijf van het koninklijk bestaan. Na vwo 4 vertrok de toenmalige kroonprins zelfs naar een kostschool in het Engelse Wales. „Kijk, ik vond mezelf niet lastig. En mijn ouders vonden zichzelf niet lastig. Maar elkaar vonden we wel lastig”, legde hij in 1985 uit.

Gravin Eloise

Prinses Amalia is niet de enige puber in de koninklijke familie. Nichtje Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg is 14 jaar. Ze is de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien en heeft een broertje, Claus-Casimir (12), en een zusje, Leonore (10).

Eloise is de oudste van haar generatie Oranjes. Ze is het enige kleinkind dat prins Claus nog heeft meegemaakt.

Eloise is geen prinses, maar draagt de titel gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg. De gravin is vijfde in de lijn van troonopvolging. Ze is dus anders dan de andere pubers in haar klas. Toch proberen ook prins Constantijn en prinses Laurentien hun kinderen een zo normaal mogelijke jeugd te geven.

Eloise heeft minder te stellen met de publieke opinie, omdat ze een anoniemer leven leidt. De gravin is zelden bij officiële gelegenheden te zien. Ze vergezelt haar moeder af en toe bij bijvoorbeeld een boekpresentatie.

Eloise gaat naar het Van Maerlant College in Den Haag en dus niet naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in die stad, zoals Amalia. Toch trekken de twee nichtjes veel met elkaar op. Tijdens de gezamenlijke wintersportvakanties in Lech bijvoorbeeld. En sinds het gezin van prins Constantijn anderhalf jaar geleden van Brussel naar Den Haag verhuisde, kunnen de twee elkaar weer vaker zien.

Dit is het eerste deel van een tweeluik over prinsessen in de puberleeftijd. >>rd.nl/konhuis

Anna en Isabella: actief op sociale media

Ze zijn geen prinses, maar toch bekender dan verreweg hun meeste leeftijdsgenootjes. Anna van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven en Isabella van Vollenhoven zijn achternichtjes van koning Willem-Alexander.

Anna is de oudste dochter van prins Maurits en prinses Marilène. Ze is 15 jaar en woont met haar ouders, broertje Lucas (14) en zusje Felicia (11) in Amsterdam, in de chique wijk Oud-Zuid. Als oudste kleinkind van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven kreeg Anna veel aandacht. In de bakfiets, in het Vondelpark, bij de bakker; als klein meisje werd Anna overal gefotografeerd door paparazzi.

Sinds haar ouders ruim tien jaar geleden nadrukkelijk hebben laten weten dat ze eigenlijk geen koninklijke verplichtingen hebben en hun kinderen willen beschermen tegen media-aandacht, zien we Anna niet vaker dan op schaarse vrijgegeven foto’s.

Hetzelfde geldt voor nichtje Isabella. De oudste dochter van prins Bernhard en prinses Annette woont op loopafstand van Anna. Net als haar broertjes Samuel en Benjamin kan Isabella anoniem over straat.

In tegenstelling tot prinses Amalia kunnen de kleinkinderen van prinses Margriet volop gebruikmaken van sociale media. Zo hebben Anna en Isabella allebei een profiel op Instagram. Isabella gaf de afgelopen weken zelfs een inkijkje in de kapitale stadsvilla waar het gezin Van Vollenhoven woont. Samen met een vriendin maakte Isabella een livevideo, waarbij de twee pubers kijkers aanmoedigden om vragen te stellen. Ook nichtje Anna mengde zich via een chat in het gesprek.

Anna en Isabella genieten wat dat betreft volop van hun puberteit. En hoeven zich niet geremd te voelen door de restricties die kroonprinses Amalia wel degelijk heeft.