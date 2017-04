Prinses Charlene wil tweeling Afrika tonen

Prinses Charlene van Monaco kan niet wachten tot ze haar kinderen Gabriella en Jacques Afrika kan laten zien. Dat zegt ze in een interview met Eyewitness News.

“Ik ben Afrikaans. Dit is mijn thuis. Dat zal het ook altijd blijven”, aldus Charlene. “Het zit in mijn hart en stroomt door mijn aderen. Ik kan niet wachten tot ze er heen kunnen en ik Afrika kan laten zien.”

Charlene

Charlene werd in Rhodesië (Zimbabwe) geboren en groeide op in Zuid-Afrika. Voordat ze met prins Albert II trouwde was ze een verdienstelijk zwemster. Nu wil ze ook haar kinderen vertrouwd met water maken. “Dat was het eerste dat ik wilde toen ik moeder werd”, aldus 39-jarige Charlene over de tweejarige tweeling. “Het is belangrijk voor mij om de kinderen vertrouwd te maken met water en dat ze snel leren zwemmen.”