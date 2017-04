Prinses Beatrix bij jubileum Parkinson Vereniging

Prinses Beatrix was zaterdagochtend aanwezig bij het 40-jarig jubileum van de Parkinson Vereniging, dat plaatsvindt in het kader van Wereld Parkinson Dag 2017. Het jubileumsymposium werd gehouden in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij zenuwcellen langzaam maar zeker afsterven. Door het afsterven ontstaat een tekort aan dopamine waardoor de hersenen verkeerde signalen afgeven aan andere hersengebieden. Dit leidt ertoe dat bij parkinsonpatiënten traagheid, bewegingsarmoede, beven en cognitieve problemen kunnen ontstaan. Er bestaat nog geen behandeling om deze ziekte te genezen.