Overleden prins Richard was goede vriend van Oranjes

Leden van verschillende koninklijke families reizen dezer dagen naar het Duitse Bad Berleburg om er prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg de laatste eer te bewijzen. Prins Richard was ook een goede vriend van prins Claus en prinses Beatrix.

Prins Richard overleed vorige week maandag plotseling op 82-jarige leeftijd in zijn slaap. Hij was die dag nog druk geweest met het beheren van zijn uitgestrekte bosgebied. Zijn echtgenote –prinses Benedikte van Denemarken– was op dat moment in haar geboorteland vanwege verplichtingen. Zij reisde daarop spoorslags naar het familieslot in Bad Berleburg, vlak bij het voor Nederlanders bekende vakantieoord Winterberg.

Prins Richard was geen man van de publieke optredens. Zeker niet sinds hij te maken had gehad met kanker. Een van de laatste keren dat hij bij een officiële gelegenheid aanwezig was, was tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Denemarken in 2015. Het onderstreepte de hechte band van het hoofd van het Huis Sayn-Wittgenstein met de Oranjes.

Huwelijk Beatrix

Die bijzondere band ontstond in de jaren zestig, want op de trouwdag van Richards zus Tatiana leerden prinses Beatrix en Claus von Amsberg elkaar kennen. Prins Richard fungeerde in de maanden daarna als afleider, postillon d’amour. Om de pers om de tuin te leiden werd het beeld geschapen dat Richard de aanstaande verloofde van prinses Beatrix was.

Op zijn beurt leerde prins Richard tijdens het huwelijksfeest van prinses Beatrix en prins Claus zijn latere vrouw, de tien jaar jongere Deense prinses Benedikte, kennen. Hij trouwde in 1968 met deze zus van –nu de Deense koningin– Margrethe. Al die jaren zijn er hartelijke contacten geweest tussen de families.

Kapel

Afgelopen dagen stond de prins opgebaard in de kapel van Slot Berleburg en kon de plaatselijke bevolking dit weekend afscheid nemen. Morgen vindt in de evangelische Stadskerk van Bad Berleburg een rouwdienst plaats. De verwachting is dat naast de Deense koninklijke familie ook vele andere konings- en vorstenhuizen vertegenwoordigd zullen zijn bij de dienst. Prins Richard wordt in kleine kring begraven in het familiegraf.

Het slot en de honderden hectaren bos gaan nu over op Richards zoon, prins Gustav. Die was al actief in het grote bosbouwbedrijf van de familie. Gustav wordt ook hoofd van het Huis Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Prins Gustav (48) ontvangt een grote erfenis. Hij krijgt namelijk niet alleen die van zijn vader, maar ook die van zijn grootvader, vorst Gustav Albrecht (1907-1944). Die had een bijzonder testament, waarin hij bepaalde dat wat betreft de erfenis een generatie zou worden overgeslagen, om zo minder successierechten te hoeven betalen.

Adel

Daarbij stelde hij nog een voorwaarde: zijn oudste kleinzoon moest bij een eventueel huwelijk met iemand van adel trouwen. Die eis vocht de familie vergeefs aan bij Duitse rechtbanken, omdat Gustav een relatie wilde aangaan met de niet-adellijke Carinna Axelsson. Gustav senior kon in zijn tijd nog niet bevroeden dat huwelijken tussen adellijke personen en burgers vrij gangbaar en geaccepteerd zouden worden.

Het gevolg van de testamentaire eis is dat prins Gustav nooit heeft kunnen trouwen. Dan zou hij alles kwijt zijn.

Tegelijk is de werkelijkheid dat de huidige vorst en zijn partner Carinna geen kinderen hebben. Tenzij Gustav de huisregels verandert, gaat de lijn van het vorstenhuis straks op een andere tak van de familie over.

Grootgrondbezitter

De familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg behoort tot de grootgrondbezitters van Duitsland. En dat is al eeuwen het geval. Het bosbouwbedrijf van de adellijke familie bezit een gebied van 13.000 hectare. Het is daarmee het grootste particuliere bosbouwbedrijf van Noord-Rijnland-Westfalen. Het bedrijf produceert hoogwaardig hout. Een derde van het totale bosareaal is beschermd natuurgebied.

Het bosgebied van de familie –vooral in het Rothaargebergte– is rijk aan wild. Prins Richard heeft zich ook erg ingezet voor de herintroductie van de wisent in Duitsland.

