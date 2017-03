Oranjeroute: Schwerin, slot op een eiland

Schwerin, in de voormalige DDR, is verbonden met de Nederlandse koningin Wilhelmina en haar echtgenoot, prins Hendrik. Tijdens hun huwelijksreis in 1901 logeerden ze in het slot, waar Hendrik (1876-1934) een deel van zijn jeugd had doorgebracht.

Heinrich Wladimir Albrecht Ernst Herzog zu Mecklenburg, zo heette hij voluit. In de slotkapel werd hij gedoopt. Zijn grootvader Paul Frederik en zijn vader, Frederik Frans II, herbouwden het kasteel, dat in de tweede helft van de 14e eeuw was gebouwd, maar danig in verval was geraakt.

Het kasteel zag er in de Oost-Duitse periode grauw en grijs uit, zoals eigenlijk alles in die tijd. In het slot was een opleidingsinstituut voor kleuterleidsters gevestigd. De Oost-Duitse autoriteiten hadden er geen moeite mee om betonnen muren in het kasteel aan te brengen, zodat de indeling veranderde. Na de eenwording van Duitsland werd de burcht gerestaureerd en is ook de oorspronkelijke –gele– kleur weer aangebracht. Overigens hebben er nog steeds restauratiewerkzaamheden plaats.

Tegenwoordig zetelt het parlement van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren in het slot. In de prachtige tuin rond het kasteel staan verschillende beelden, onder andere van David met het hoofd van Goliath. Dit kunstobject werd in 1857 ontworpen, maar verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig was er nog een ansichtkaart uit 1906 met daarop een afbeelding van het beeld. Aan de hand daarvan werd een nieuw exemplaar gemaakt.

Slot Schwerin ligt op een eiland. Bij het kasteel staat een grote tulpenboom die ruim 100 jaar geleden werd geplant. Deze Japanse boomsoort is bijzonder: tulpenbomen zijn zo sterk dat ze in Hiroshima zelfs de aanval met een atoombom overleefden. Ook bij Paleis Het Loo in Apeldoorn staat zo’n boom.

Het park rond Kasteel Schwerin is vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen zich zelfs op de foto laten zetten voor een houten omlijsting met als achtergrond het meer van Schwerin of het kasteel.

Dit is de eerste aflevering in een fotoserie over de Oranjeroute in Duitsland, die we volgen van oost naar west. Woensdag deel 2.