Oranjeroute: Fulda herinnert aan Bonifatius en koning Willem I

Nederlands eerste koning in wording, Willem Frederik van Oranje-Nassau, koos ooit Fulda uit als residentie. In deze stad regeerde hij over zijn vorstendom tussen 1802 en 1806. Uiteindelijk werd hij door Napoleon verdreven.

Later zette hij na enige omzwervingen via Engeland weer voet op Nederlandse bodem. Na aankomst op het strand van Scheveningen werd hij soeverein vorst.

Hij riep zichzelf uit tot koning –Willem I–, iets wat hem daarvoor al toegezegd was. Vanaf 1813 was Nederland een zelfstandige eenheidsstaat en op 16 maart 1815 werd het een koninkrijk.

Maar in Fulda leerde onze eerste koning het ‘vak’, wordt wel beweerd. Daar regeerde hij vanuit het stadsslot. Hij toonde zich van zijn goede kant door te investeren in de gezondheidszorg en stichtte het Wilhemshospitaal. Ook liet hij een aantal nieuwe woningen bouwen, in de naar hem vernoemde Wilhelmstrasse, om zo de woningnood te verlichten. Die Wilhelmstrasse bestaat nog steeds. De tuin achter het slot veranderde de vorst in een Engelse landschapstuin.

Van de Nederlandse koning is niet heel veel terug te vinden. Zijn standbeeld staat een beetje achteraf op een T-splitsing. Rondom het beeld staan –niet toevallig– oranje rozen.

Het beeld van de koning steekt schril af bij een ander standbeeld in het centrum van Fulda, dat van Bonifatius, de bij Dokkum vermoorde prediker wiens bisdom dus in Fulda lag. Zijn lichaam werd teruggebracht naar Duitsland en in een praalgraf in de dom van Fulda bijgezet.

Willem I werd dus koning van het Koninkrijk der Nederlanden. Vervolgens werden zijn zoon Willem II en kleinzoon Willem III koning en daarna waren, bij het ontbreken van mannelijke nakomelingen, Emma (als regentes), Wilhelmina, Juliana en Beatrix koningin.

Tweehonderd jaar na de komst van Willem I als soeverein vorst werd er op 30 april 2013 weer een Willem koning van het inmiddels gedecimeerde Koninkrijk der Nederlanden. Niet Willem IV, maar Willem-Alexander.

