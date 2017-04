Oranjeroute: Diez en Bad Pyrmont

Even buiten het Duitse plaatsje Diez ligt Slot Oranienstein (foto). De naam lijkt op die van Oranienburg en Oranienbaum en dat is niet toevallig: al deze kastelen werden gebouwd in opdracht van drie dochters van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau en Amalia van Solms. Het waren dus nogal bouwlustige types.

Albertine Agnes van Nassau was verantwoordelijk voor Oranienstein. Zij was ook degene die de bevolking ertoe opriep ter kerke te gaan, stelde een dokter aan en zorgde voor een gratis apotheek. In het kasteel huist thans de administratieve staf van het Duitse leger. In de kapel worden soms concerten gegeven en er is een oranjemuseum. Die(t)z komt ook voor in de titulatuur van onze huidige koning.

Zelf verbleef Albertine Agnes maar af en toe in Oranienstein. Haar eigenlijk woonoord was een landgoed bij Heerenveen, waar ze een ander ‘Oranjeslot’, namelijk Oranjewoud, liet bouwen. Hier is ze ook gestorven.

Een stuk noordelijker dan Diez ligt Bad Pyrmont, waar de ouders van koningin-regentes Emma een zomerverblijf hadden. Bad Pyrmont was een kuuroord voor de hoge adel, een bekende plek in die kringen. Tot de bezoekers behoorde de Russische tsaar Peter de Grote, maar ook koning Willem II, die hier (graag!) op doktersadvies naartoe kwam. Hier ontmoette hij de veel jongere Emma en hier verloofden zij zich. Een 61-jarige koning met een ruim 40 jaar jongere vrouw.

In Bad Pyrmont staan palmen en er zijn thermale baden. Het heeft een subtropische uitstraling. Om je in de tropen te wanen, moet je wel over het nodige inlevingsvermogen beschikken: vanwege de kou worden de palmen ’s winters binnengezet.

Dit is de dertiende aflevering in een fotoserie over de Oranjeroute in Duitsland, die we volgen van oost naar west. Maandag het slot.

