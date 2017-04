Oranjegekleurd Tilburg toont zich aan koninklijke familie

Jules Verne beschreef een reis om de wereld in tachtig dagen. „Maar Tilburg toont dertien werelden in één dag.” Koning Willem-Alexander was donderdag vol lof over de wijze waarop zijn vijftigste verjaardag in de Brabantse stad werd gevierd.

De dertien werelden die de koninklijke familie op zijn looproute in tweeënhalf uur aandeed, vormen een knipoog naar het kengetal van Tilburg, 013. Ze moesten de veelzijdigheid van de stad laten zien.

De familie arriveert per blinkendblauwe trein. Boven het perron staat dan al een tijdje: „Niet instappen.” Niemand krijgt daar ook de gelegenheid voor; het publiek wordt hier op een afstand gehouden.

Nog maar nauwelijks is de koning met zijn familieleden de roltrap afgekomen, of de Oranjeliefhebbers staan rijendik achter de dranghekken om hen te verwelkomen. De stationshal staat vol, de trappen ook.

Buiten, aan de noordkant van het spoor, volgt ”Het groots welkom”, massale zang door tal van Tilburgse koren.

Intussen drukken de vorstelijke gasten handen, heel veel handen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun dochters Amalia, Alexia en Ariane meegenomen. De prinsen Constantijn, Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris met hun echtgenotes volgen achter hen, soms vér achter hen, want met name prins Maurits is niet bij het publiek weg te krijgen. Hier een hand, daar een selfie, verderop een armzwaai en een grap, beloond met een lachsalvo uit het publiek, tot Marilène haar man meetrekt. Als luid tromgeroffel klinkt, trommelt Maurits mee... op het hoofd van broer Floris.

Soms zijn het vooral prins Constantijn en prinses Laurentien die alle tijd nemen voor een praatje met het publiek en het uitdelen van weer een handdruk of een highfive. „Ik was mijn hand nóóit meer”, roept een vrouw verrukt.

Achter de stoet aan rijden bakfietsen waarin de stapel cadeautjes die de familie vanachter de hekken krijgt, steeds hoger wordt.

In het ”ontdekstation” krijgen de gasten uitleg over de vernuftige installaties die elkaar in beweging zetten, waardoor uiteindelijk een houten fietser de koning een verjaardagskaart overhandigt. „Super!” zegt prinses Marilène tegen een paar deelnemers. „Hoe lang hebben jullier hieraan gebouwd?”

„De zon schijnt”, zingt een koor even verderop, maar de wolkenlucht wordt steeds dreigender. Hier en daar wordt bezorgd omhoog gekeken. Uiteindelijk blijft het tot het eind van de route toch vrijwel droog.

Bij ”Tilburg in geuren en kleuren” proeft Maurits Brabants bier en deelt ”Broodje Jantje” pittige kadetjes uit.

Langs de route is een vak vol Tilburgers die op deze dag ook jarig zijn. Eén vrouw –„ik ben een rasechte Tilburgse”– zelfs al voor de 93e keer. „Ik heb ze allemaal een hand gegeven”, zegt ze over de koninklijke familie. „Prachtig, hè?”

Laurentien neemt plaats in een rolstoel en basketbalt met gehandicapte sporters. Prins Constantijn heeft moeite de bal in het net te krijgen. Als dat uiteindelijk lukt, is groot applaus zijn deel.

In een hal spelen vijftig(!) Tilburgse pianisten tegelijkertijd voor de koninklijke familie, die hen gul bedankt voor de muzikale hulde.

Buiten schijnt de zon weer, en is er weer publiek. Maurits houdt Constantijns armen vast en helpt hem het handjes schudden vol te houden.

De route gaat weer onder het spoor door. Op de rotonde presenteert de ene na de andere plaats uit de regio Hart van Brabant zich met een wervelende show. De vorstelijke gasten klappen mee op de maat.

Verder gaat het. ”We love powervrouw Máxima”, zegt een spandoek. Op het T3-plein presenteert Tilburg zich met techniek, transport en textiel. Prins Pieter-Christiaan stapt in een Dafje en krijgt een 3D-bril op voor een denkbeeldige rit. Even later zitten Bernhard en Floris samen in het vehikel, en ook Ariane en Alexia willen het proberen.

Op het Piusplein volgt ”Het Groots Slotevent”, een muzikale meezinger met de koninklijke gasten hoog op het podium, gevolgd door dankwoorden van de burgemeester en de koning zelf. „Dit is Tilburg, dit is het hart van Brabant”, zegt de vorst. „Jullie zijn boven jezelf uitgestegen. Het was een feest mijn verjaardag hier met jullie allemaal te vieren.”

Dan verdwijnt het bezoek in de koninklijke blauwe bus.