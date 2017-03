Oorlog verdreef familie Stolberg uit het kasteel

In het Harzgebergte in de voormalige DDR ligt Stolberg. Hier werd de stammoeder van een aantal Europese vorstenhuizen geboren: Juliana van Stolberg. Ze kreeg zeventien kinderen, onder wie Willem van Oranje.

Stolberg is een stadje met veel vakwerkhuizen. Op het hoogste punt staat het gelijknamige kasteel.

De Stolbergers –de familie bestaat nog steeds– moesten in de Tweede Wereldoorlog gedwongen afstand doen van hun kasteel. Na de oorlog en de DDR-tijd was het gebouw uitgewoond en in verval. De familie, die zich inmiddels elders in Europa had gevestigd, keerde terug naar haar geboortegrond. Het kasteel kreeg ze niet meer terug, maar desondanks onderhoudt de gemeente een warme band met de Stolbergs.

Een aantal familieleden heeft inmiddels vlak bij het kasteel een groot pand gekocht en verblijft daar een groot deel van het jaar. Ook schonken ze erfstukken uit hun collectie aan de gemeente, die ze op haar beurt weer in het kasteel exposeert. Het slot wordt gerestaureerd; de ruimten die klaar zijn, zijn alvast opengesteld voor het publiek.

In de tuin van het kasteel staat een beeldje van de jonge Juliana. Een frêle vrouw. Koningin Juliana werd naar haar vernoemd.

Dit is de zevende aflevering in een fotoserie over de Oranjeroute in Duitsland, die we volgen van oost naar west. Woensdag deel 8.