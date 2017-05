Margriet en Pieter bezoeken McMaster

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben maandag bij McMaster University in Hamilton goedkeurend toegekeken hoe de Canadese universiteit en de Vrije Universiteit van Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

Beide wetenschappelijke instellingen werken al jaren samen en met ‘memorandum of understanding’ is daar een steviger basis onder gelegd. Prinses Margriet en haar man werken op de derde dag van hun officiële bezoek aan Canada een heel programma af op de universiteit die in 2012 aan de prinses een eredoctoraat verleende.

Prinses Margriet houdt een toespraak bij een symposium over antimicrobiële resistentie.