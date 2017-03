Máxima geeft kinderen stof tot nadenken

Koningin Máxima heeft donderdagochtend in De Nederlandsche Bank zo’n tachtig kinderen stof tot nadenken gegeven over omgaan met geld. In haar speech naar aanleiding van de Week van het geld wees de koningin de aanwezigen erop dat je een euro maar één keer kunt uitgeven.

„Goed met geld omgaan is voor iedereen belangrijk”, aldus Máxima, die daarbij een paar voorbeelden gaf. „Koop je die mooie broek van een duur merk of koop je er twee van een goedkoper merk? Geef je geld uit aan snacks of neem je brood van huis mee om geld over te houden?”

Volgens Máxima valt het soms niet mee om goed met geld om te gaan „in een wereld vol reclames en webwinkels”. Ze adviseerde de kinderen om soms wat te bewaren en er ook goed met hun ouders en op school over te praten.

De kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar waren niet alleen naar De Nederlandsche Bank gekomen om de speech van Máxima te beluisteren. Ze gingen daarna met elkaar in gesprek over het nut van sparen voor hun toekomst. De koningin schoof daar ook bij aan.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Child & Youth Finance International in samenwerking met het platform Wijzer in geldzaken en Aflatoun International. Máxima is erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.