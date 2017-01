Louis en Tessy van Luxemburg scheiden

De Luxemburgse prins Louis en zijn vrouw prinses Tessy gaan scheiden. Dat heeft het Luxemburgse hof woensdagavond namens Louis’ ouders groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa bekendgemaakt. ‘Onder deze droeve omstandigheden rekenen zij op het begrip van allen om de privésfeer van het paar en hun kinderen te respecteren’, aldus het communiqué.

Prins Louis (30), de derde zoon van het groothertogelijk paar, en Tessy Antony (31) hebben een spraakmakend huwelijksleven achter de rug. Tessy werkte in het Luxemburgse leger toen ze Louis ontmoette. In maart 2006 werd hun zoon Gabriel geboren, hetgeen voor de nodige opschudding zorgde in het katholieke groothertogdom omdat Louis, toen nog geen twintig, en Tessy niet getrouwd waren en aanvankelijk ook niet van plan waren te trouwen.

Uiteindelijk kwam het toch tot een huwelijk in september 2006, waarbij Louis al zijn rechten op de troon opgaf. Een jaar werd een tweede zoon geboren, Noah. Groothertog Henri draaide in de jaren daarna bij en schonk in 2009 zijn schoondochter de titel van prinses van Luxemburg en zijn kleinkinderen werden prins van Nassau.

De afgelopen jaren woonden Louis en Tessy in Londen waar beiden onder meer studeerden aan een internationale Amerikaanse universiteit. Tessy was ook actief in verschillende liefdadigheidsinstellingen en als pleitbezorger van UNAIDS. Haar toekomstige rol is nog onduidelijk.