Koningspaar en Beatrix bij uitvaart Duitse prins

Honderden koninklijke en vorstelijke genodigden zijn dinsdagmiddag naar de Evangelische Stadskerk in het Duitse Bad Berleburg gekomen voor de uitvaart van prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. De echtgenoot van de Deense prinses Benedikte overleed vorige week maandag op 82-jarige leeftijd.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren uit Nederland overgevlogen. Prins Richard was een goede vriend van de koninklijke familie.

Video: aankomst koningspaar en Beatrix (vanaf 30:56)

Uitvaart

De Deense koninklijke familie, met koningin Margrethe aan het hoofd, was compleet bij de besloten dienst in de kleine kerk. Ook de Griekse koninklijke familie, met de voormalige koning Constantijn en diens echtgenote koningin Anne-Marie, was present. Anne-Marie is een zus van Benedikte.

Uit Zweden kwamen koningin Silvia en prinses Madeleine, uit Noorwegen prinses Märtha Louise.

Uitvaart 2

De voormalige Duitse vorstenhuizen, waaronder de ook uit de Oranje-historie bekende huizen van Lippe en Waldeck-Pyrmont, waren royaal vertegenwoordigd bij de intieme uitvaartdienst.