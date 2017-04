Koningin Máxima praat over economische positie vrouw

Koningin Máxima nam dinsdag in de Duitse hoofdstad Berlijn deel aan een paneldiscussie over de economische positie van vrouwen tijdens de Women20 Summit van de G20. Dat deed ze in haar rol van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Aan de discussie nemen naast Máxima ook onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel, IMF-directeur Christine Lagarde, de Amerikaanse presidentsdochter Ivanka Trump en de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland deel. Het panel richt zich op kansen en uitdagingen van vrouwelijk ondernemerschap en manieren om de economische positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren.

In december was koningin Máxima ook al in Berlijn voor een gesprek met de Duitse ministers Wolfgang Schäuble van Financiën en Gerd Müller van Economische Samenwerking en Ontwikkeling over de Duitse G20-agenda op het gebied van inclusieve financiering.